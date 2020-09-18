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Набиуллина спрогнозировала замедление восстановления экономики

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российская экономика уже во многом отыграла временные факторы, способствовавшие ее восстановлению, теперь восстановление пойдет более плавно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Экономический кризис

"К настоящему моменту эффект отложенного внутреннего спроса уже в значительной мере реализован, и в дальнейшем восстановление российской экономики в целом, скорее всего, будет происходить более умеренными темпами", - сказала она.

Экономическая активность, по ее словам, восстанавливается после ослабления карантинных ограничений неравномерно в разных отраслях и регионах.

"Восстановление идет быстрее в тех отраслях, которые прежде всего ориентированы на потребительский спрос, их подпитывает и отложенный спрос на товары, которые были недоступны в период карантина, и рост расходов внутри страны в период отпусков, - заявила глава ЦБ. - Но речь идет в первую очередь о товарах, сектор услуг пока далек от полного восстановления, поскольку сказываются посткарантинные ограничения и осторожное поведение населения", - добавила она.

По ее словам, сохраняется также слабый внешний спрос, и импульс восстановления мировой экономики может ослабевать.

Набиуллина пообещала уточнить макропрогноз ЦБ в октябре. 18 сентября регулятор вопреки обыкновению не стал упоминать в релизе о прогнозе по динамике ВВП на 2020 год.

"Что касается нашего прогноза по ВВП, в октябре мы его будем пересматривать. Наш прогноз (действующий от июля. - ИФ.) - 4,5-5,5% (падения в 2020 году - ИФ). Сейчас такая предварительная оценка, исходя из того, как развивается ситуация, как быстро восстанавливается экономика, то мы, скорее, видим, что ситуация будем развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе - к 4,5%", - сказала она.

Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии - таким образом, текущий правительственный прогноз не попадает даже в интервал ЦБ.

Аналитики сейчас в своих ожиданиях немного ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце августа, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 4%.

Как сообщалось, падение ВВП РФ в I полугодии 2020 года, по данным Росстата, составило 3,4% к I полугодию 2019 года.

Банк России Эльвира Набиуллина

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