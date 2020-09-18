Набиуллина спрогнозировала замедление восстановления экономики

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российская экономика уже во многом отыграла временные факторы, способствовавшие ее восстановлению, теперь восстановление пойдет более плавно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"К настоящему моменту эффект отложенного внутреннего спроса уже в значительной мере реализован, и в дальнейшем восстановление российской экономики в целом, скорее всего, будет происходить более умеренными темпами", - сказала она.

Экономическая активность, по ее словам, восстанавливается после ослабления карантинных ограничений неравномерно в разных отраслях и регионах.

"Восстановление идет быстрее в тех отраслях, которые прежде всего ориентированы на потребительский спрос, их подпитывает и отложенный спрос на товары, которые были недоступны в период карантина, и рост расходов внутри страны в период отпусков, - заявила глава ЦБ. - Но речь идет в первую очередь о товарах, сектор услуг пока далек от полного восстановления, поскольку сказываются посткарантинные ограничения и осторожное поведение населения", - добавила она.

По ее словам, сохраняется также слабый внешний спрос, и импульс восстановления мировой экономики может ослабевать.

Набиуллина пообещала уточнить макропрогноз ЦБ в октябре. 18 сентября регулятор вопреки обыкновению не стал упоминать в релизе о прогнозе по динамике ВВП на 2020 год.

"Что касается нашего прогноза по ВВП, в октябре мы его будем пересматривать. Наш прогноз (действующий от июля. - ИФ.) - 4,5-5,5% (падения в 2020 году - ИФ). Сейчас такая предварительная оценка, исходя из того, как развивается ситуация, как быстро восстанавливается экономика, то мы, скорее, видим, что ситуация будем развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе - к 4,5%", - сказала она.

Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии - таким образом, текущий правительственный прогноз не попадает даже в интервал ЦБ.

Аналитики сейчас в своих ожиданиях немного ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце августа, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 4%.

Как сообщалось, падение ВВП РФ в I полугодии 2020 года, по данным Росстата, составило 3,4% к I полугодию 2019 года.