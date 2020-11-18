Начало процесса над историком Дмитриевым перенесли на 24 ноября

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд перенес заседание по делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева на 24 ноября, сообщили в приемной судьи Екатерины Хомяковой. Там добавили, что процесс отложен, вероятно, из-за отсутствия адвоката Дмитриева.

Адвокат Виктор Ануфриев рассказал "Интерфаксу", что изначально с ним договаривались, что заседание пройдет 24 ноября.

"Со мной согласовали дату заседания 24 числа, поэтому я буду в суде 24 числа. А почему заседание прошло восемнадцатого, вопрос не ко мне", - сказал Ануфриев.

12 ноября "Мемориал" сообщил, что процесс начнется 24 ноября, а в приемной Петрозаводского горсуда в этот же день назвали другую дату - 18 ноября.

Суд в третий раз рассмотрит предъявленные историку обвинения в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия (ст. 135, ч. 3 ст. 135, п. "в" ч. 2 ст. 242.2, ч. 1 ст. 222 УК).

В 2018 году судья городского суда Марина Носова по двум первым обвинениям Дмитриева оправдала и признала только виновным в незаконном хранении деталей оружия. При повторном рассмотрении в 2020 году судья Александр Мерков оправдал Дмитриева. Верховный суд Карелии отменил оба приговора и направил дела на пересмотр.

Перед вторым процессом Дмитриеву добавили обвинение в "совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Суд Петрозаводска признал его виновным по этому пункту и приговорил к 3,5 года колонии, тогда бы историк вышел на свободу в ноябре 2020 года. 29 сентября Верховный суд Карелии по этому обвинению назначил историку 13 лет колонии строгого режима.

Дмитриев вины не признает.

Он содержится в СИЗО-1 Петрозаводска.

В ЕС высказывали мнение, что преследование Дмитриева вызвано его правозащитной деятельностью.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.