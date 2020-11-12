В Петрозаводске 24 ноября начнется третий процесс над историком Дмитриевым

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд 24 ноября проведет первое заседание по делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Об этом сообщает международный "Мемориал" и отмечает, что это будет третий по счету процесс по одним и тем же обвинениям.

Обвинения в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери рассмотрит судья Екатерина Хомякова.

В 2018 году судья Марина Носова по этим обвинениям историка оправдала и признала только виновным в незаконном хранении деталей оружия. В 2020 году судья Александр Мерков оправдал Дмитриева. Верховный суд Карелии отменил оба приговора и направил дела на пересмотр.

Перед вторым процессом следствие добавило Дмитриеву обвинение в "совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Суд Петрозаводска признал его виновным по этому пункту и приговорил к 3,5 года колонии. Верховный суд Карелии по этому обвинению назначил историку 13 лет колонии строгого режима.

Сейчас Дмитриев находится в СИЗО Петрозаводска. 10 ноября он подал кассационную жалобу на приговор Верховного суда Карелии. Это уже второй вариант жалобы, первый вариант, поданный в конце октября, был отклонен судом из-за недочетов в оформлении документа, сообщили в "Мемориале".