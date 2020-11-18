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Депутаты Петербурга разрешили митинговать у школ и больниц

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга исключило из городского закона о митингах общие ограничения права на свободу мирных собраний во исполнение требований Конституционного суда РФ.

"Я считаю, мы проделали достаточно серьезную работу и подготовили текст поправки, который учитывает мнение Конституционного суда", - отметил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок на заседании в среду.

По этой поправке, отметил он, будет невозможно автоматически отказать в проведении публичного мероприятия лишь на основании того, что место проведения соседствует с учреждениями образования, здравоохранения и культуры.

Городской комитета по правопорядку и законности будет обязан проанализировать каждую заявку на публичное мероприятие и оценить выбранное организаторами место на соответствие закону.

"По итогам комитет обязан вынести мотивированное решение об отказе, где все четко будет прописано, с критериями оценки, аргументацией, мотивировкой. И если организаторов публичного мероприятия не устроит ответ, с этим мотивированным решением они могут отправиться в судебный орган", - добавил Четырбок.

Инициативу поддержали 40 депутатов, против проголосовали двое. Документ принят во втором чтении.

Ранее Конституционный суд РФ предписал поправить региональные законы о митингах, если введенные ими запреты шире, чем обозначенные в федеральном законодательстве.

Жители Самары – Наталья Баранова, Александр Круглов и Дамир Сталин оспорили в КС РФ региональный закон о митингах, запрещающий проводить публичные акции ближе 150 метров от школ, детсадов, больниц и храмов. Этот закон не позволил активистам провести 1 декабря 2019 года митинг на площади Куйбышева в центре Самары, а также в альтернативном месте. В судах решение городской администрации о несогласовании митинга посчитали обоснованным и соответствующим оспариваемому закону Самарской области.

Суд подчеркнул, что регионы не должны вторгаться в предметы федерального ведения, снижать уровень основных гарантий и вводить ограничения конституционных прав. КС заключил, что оспоренный закон не соответствует конституции, поскольку расширяет запреты, прописанные в федеральном законе.

Суд постановил изменить закон Самарской области и другие региональные законы, содержащие аналогичные положения.

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