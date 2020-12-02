ЗакС Петербурга пожаловался Беглову на клеветнические листовки

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга официально попросило губернатора Александра Беглова расследовать распространение листовок с недостоверными сведениями о депутате Денисе Четырбоке и найти заказчика акции. Запрос поддержали 43 депутата, один проголосовал против.

"Речь идет не только о самом, пожалуй, трудолюбивом, самом эффективном, самом талантливом за последние годы и десятилетия депутате Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Речь идет о системе законодательной власти в Санкт-Петербурге", - сказал спикер собрания Вячеслав Макаров.

Он напомнил, что такие листовки в ноябре расклеили в центральных районах города. По его словам, расклейщики, "включая отдельных организаторов", были "мгновенно задержаны".

"Сегодня прокламации расклеиваются по всему городу, неизвестно кем проводятся какие-то мероприятия в отношении депутатов. Потом начнут создаваться подпольные горкомы, ячейки, включая террористические", - объяснил спикер необходимость реагировать.

Депутаты попросили Беглова инициировать предпринять всестороннюю и объективную проверку по изложенным фактам. Они указали в запросе, что действия распространителей попадают не только под административный кодекс, но и под статьи УК о клевете (128) и оскорблении представителя власти (319).

"Кто за ними стоит? Почему заказчики не задержаны? Почему их не повели с пыльными мешками на голове по Невскому проспекту так, чтобы другим было неповадно проводить акции в отношении депутатов Законодательного собрания?" - спросил с трибуны Макаров.

В листовках Четырбока критикуют за губительные для бизнеса законопроекты.

К примеру, в 2020 году этот депутат внес законопроект об ограничении минимальной площади баров 50 квадратными метрами. Закон приняли и его подписал Беглов, однако бизнес выступил резко против. Четырбок предложил изменить собственную инициативу и снизить минимальную площадь вдвое. Однако в результате ЗакС одорбил положение об ограничении минимальной площади баров 20 квадратными метрами.

Также Четырбок вносил законопроекты об ограничении мест для выступлений уличных музыкантов, запрете экстремальных квестов для детей и о запрете демонтажа советских вывесок и рекламных конструкций.