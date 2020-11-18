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Сенаторы разрешили задержать аудитора Михаила Меня

Его заподозрили в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году

Сенаторы разрешили задержать аудитора Михаила Меня
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации разрешил задержать аудитора Михаила Меня и привлечь его в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Ранее в среду о том, что Генпрокуратура вышла в Совфед с представлением о задержании аудитора, объявила спикер палаты Валентина Матвиенко. Рассмотрение этого вопроса было включено в повестку пленарного заседания.

Генпрокурор Игорь Краснов объяснил, что предварительное расследование позволило найти доказательства причастности Меня к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

"Следственным комитетом России расследуется уголовное дело по факту хищения в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний (...) в составе организованной группы 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области", - сказал Краснов на заседании Совфеда.

Из слов Матвиенко следует, что аудитору вменяют часть 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата, совершенное организоваанной группой или в особо крупном размере). Следствие планирует оставить его на свободе под запрет определенных действий.

"Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять",- сказал Мень "Интерфаксу" и добавил, что находится в России.

Михаилу Меню 60 лет.

В Счетной палате он работает с июня 2018 года. До этого он был министром строительства и ЖКХ с ноября 2013 года по май 2018 года, но не вошел в обновленный состав правительства после начала очередного президентского срока Владимира Путина. В июне президент предложил назначить его аудитором.

Ивановской областью Мень руководил с декабря 2005 года по середину октября 2013 года.

Михаил Мень Генпрокуратура Совет Федерации Ивановская область Счетная палата

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