Арашукова задержали на заседании Совфеда из опасений, что он скроется от следствия

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Свидетель задержания сенатора Рауфа Арашукова, которое произошло прямо на пленарном заседании Совета Федерации, отметил беспрецедентность этой ситуации.

"Такого еще никогда не было, чтобы прямо из зала заседаний выводили", - сказал собеседник агентства, участвовавший в заседании.

По его мнению, такая мера могла быть связана с опасениями, что сенатор мог скрыться от следствия.

По его словам, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не комментировала на заседании прозвучавшие из уст генпрокурора Юрия Чайки претензии правоохранительных органов к Арашукову.

Сам сенатор не стал давать никаких пояснений по поводу претензий правоохранительных органов и пытался уйти из зала во время выступления Чайки, рассказал источник.

По его словам, Арашукова попросила остаться Матвиенко, которая предположила, что будут вопросы и выступления.

В среду пленарное заседание Совета Федерации неожиданно началось в закрытом режиме. Как выяснилось потом, в это время перед сенаторами выступил Чайка с представлением Генпрокуратуры о даче согласия Совета Федерации на снятие неприкосновенности с Арашукова и на взятие его под стражу.

Обычно такого рода вопросы рассматриваются Госдумой и Советом Федерации в открытом режиме, а задержания не происходят сразу же.