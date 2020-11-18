Производители предупредили о росте цен на пиво в РФ из-за маркировки

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Введение маркировки пива в РФ приведет к сокращению объемов производства и росту цен на эту продукцию, считают в Ассоциации производителей пива (АПП). В нее входят три крупнейшие пивоваренные компании на российском рынке - AB InBev Efes (совместный бизнес Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes), "Балтика" (часть Carlsberg Group) и Heineken.

"Введение маркировки повлечет за собой, в том числе, и снижение скорости и мощности линий из-за появления дополнительных операций, которые будут связаны с нанесением марки на каждую единицу упаковки. Мы посчитали, что в целом это может привести к потере объемов производства в индустрии до 10% в зависимости от фактора сезонности и потребления пива", - сказала старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Ирина Федорова на онлайн-конференции АПП в четверг.

По оценке АПП, которая приводится в презентации ассоциации, рост себестоимости производства и цен на пиво из-за введения маркировки может составить 5-10%.

"Введение маркировки приведет к росту цены на полке", - сказала Федорова. Она добавила, что производители, безусловно, будут стараться компенсировать все возросшие расходы. "При общем росте инфляции потребительских категорий на фоне снижения доходов и покупательской способности рост цен может оказать крайне негативное влияние на динамику рынка", - отметила Федорова.

"Рынок, на наш взгляд, скорее всего, сократится, и значит, что сократятся налоговые поступления в бюджет. По нашим расчетам, государство может недополучить порядка 18 млрд рублей, и это самый оптимистичный расчет: мы посчитали только себя, понятно, что смежные отрасли также ощутят негативный эффект от сокращения рынка пива, и совокупные потери государства будут наверняка значительнее", - добавила она.

Эксперимент по маркировке пива

С предложением ввести цифровую маркировку на алкогольном рынке, начав внедрение этой системы с категории пива, в сентябре выступил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина. Ранее Минпромторг предлагал маркировать алкоголь федеральными специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных меток (RFID).

Проект постановления правительства, который разработало ведомство, предусматривает, что эксперимент по маркировке пива пройдет с 1 апреля 2021 г. по 28 февраля 2022 года. Предполагается, что кроме пива эксперимент по маркировке также охватит безалкогольное пиво и сидр.

"То есть в 2021 году будет эксперимент, в 2022 году предполагается, что - если эксперимент будет успешным - будет внедрение, а потом уже и обязанность для всех использовать маркировку для пива. Нам это, конечно же, очень не нравится, потому что это приведет и к росту цен, и к повышению наших расходов. Соответственно, рост цен приведет к более высоким стимулам для ухода каких-то производителей в тень", - заявил в ходе онлайн-конференции директор по корпоративным отношениям ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" (структура Heineken в РФ) Кирилл Болматов.

"Ключевой вызов" для отрасли в 2021 году

Федорова из "Балтики" назвала маркировку "ключевым вызовом" для отрасли в 2021 году. "Мы оцениваем эту инициативу как риск, мы считаем, что маркировка - это избыточная и неоправданная нагрузка на участников рынка. Регулятор декларирует маркировку как инструмент для борьбы с контрафактом, при этом такая проблема для пивоваренного рынка неактуальна: в пивоваренной отрасли проблемы контрафакта практически не существует, а цели количественного учета достигаются при помощи уже существующей системы ЕГАИС, а также счетчиков учета и контроля на производстве", - сказала она.

По ее словам, дополнительная и избыточная нагрузка из-за введения маркировки пива ляжет, в первую очередь, на добросовестных участников рынка, "а недобросовестные будут по-прежнему работать в нелегальном поле, не фиксировать свою продукцию в ЕГАИС и избегать необходимости нанесения маркировки".

Введение маркировки потребует значительных инвестиций и операционных расходов на закупку оборудования, отметила Федорова. По расчетам, стоимость импортного оборудования для нанесения маркировки на продукцию сегодня может составлять от 300 тыс. евро до 1 млн евро на одну линию розлива. "Это дорого", - считает она.

Вместо введения маркировки государству следовало бы усилить контроль и ужесточить ответственность за нарушения законодательства в области производства и оборота алкоголя и пивоваренной продукции, в частности, дать дополнительные полномочия контролирующим органам, сказала Федорова. "И, прежде всего, усиление этого контроля мы бы хотели видеть в том сегменте, который, на наш взгляд, сегодня наименее контролируется со стороны государства, - это канал разливного пива", - отметила представитель "Балтики".

"Целесообразно, на наш взгляд, начать пилот по маркировке пива в кегах для того, чтобы проанализировать эффект от этого шага на ситуацию с нелегальным рынком. Если мы предполагаем, что основной сегмент нелегального оборота пивоваренной продукции сконцентрирован в канале разливного пива, то будет логично посмотреть, как именно маркировка продукции в кегах скажется на нелегальном рынке, как изменится динамика и будет ли динамика, и только после этого принимать решение об обязательной маркировке кег", - заявила она, напомнив, что такой эксперимент уже проходит в Татарстане.

Болматов подчеркнул, что производители выступают против маркировки пива, но "если уж избежать этого будет нельзя, если правительство будет усиленно давить в этом направлении, то мы будем настаивать хотя бы на том, чтобы маркировка внедрялась постепенно и продуманно, а не как это произошло с лекарствами".