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Башкирия ввела налоговые льготы для пивоварен

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Парламентарии Башкирии одобрили изменения в региональный закон о налоге на имущество организаций, предусматривающие освобождение производителей пива и напитков на его основе от уплаты налога на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

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Предполагается, что эта мера позволит поддержать как саму пивоваренную отрасль, так и смежные направления: сельское хозяйство, производство стекла, алюминия и терефталевой кислоты.

"Еще одна задача закона - сохранение поступления акцизов. Акцизы от пива в полном объеме зачисляются в бюджет республики, и суммы значительны. В прошлом году от пивоваренной отрасли было получено 7,3 млрд рублей акцизов. Сейчас, когда доходы бюджета сокращаются и приходится входить в режим строгой экономии, необходимо обеспечить стабильность важнейших источников доходов", - приводятся в сообщении слова спикера парламента Константина Толкачева.

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Льготой смогут воспользоваться производители пива только при условии сохранения количества рабочих мест не менее 90% от уровня предыдущего года и уровня зарплаты не ниже среднемесячной начисленной заработной платы в целом по предприятиям данного вида деятельности.

Предполагается, что льготы приведут к сокращению поступлений в консолидированный бюджет республики от налога на имущество организаций в 2020-2023 годах на 30 млн рублей ежегодно. Потери будут в значительно большем объеме компенсированы за счет поступления акцизов, отмечается в сообщении.

Башкирия

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