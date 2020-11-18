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Эксперт призвал запретить продажу тестов на антиген к COVID-19

Эксперт призвал запретить продажу тестов на антиген к COVID-19
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Иванов предостерег от самодиагностики с помощью экспресс-тестов на антиген COVID-19, поскольку правильно их провести и интерпретировать могут только специалисты.

Пандемия коронавируса

"Люди считают возможным использовать тесты и, не имея достаточной компетенции для их интерпретации, делать выводы, таким образом приобретая (ложную - ИФ) уверенность в своем здоровье и представляя угрозу для окружающих", - сказал он на конгрессе "Медицинский Петербург".

"Даже специалисты клинического звена, не имея междисциплинарного взаимодействия со специалистами лабораторного звена, неспособны провести эффективную диагностику: спланировать преаналититический и постаналитический этап, проинтерпретировать результаты. Представляете, если обыватели будут самостоятельно проводить диагностику? Это недопустимо", - добавил он.

Иванов считает, что свободную продажу экспресс-тестов, которую сегодня осуществляют интернет-аптеки, необходимо запретить.

"Практика реализации тестов, которые должны быть использованы только медицинскими специалистами и только в условиях медицинской организации, должна быть прекращена. Речь идет о тестах на антигены, которые свободно продаются. Росздравнадзор должен обратить на это внимание", - сказал специалист.

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