В США одобрен первый тест на COVID-19 для домашнего использования

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило применять в домашних условиях набор для теста на коронавирус. Его будет можно купить по рецепту, оно стоит около $50.

Применять его смогут лица возрастом от 14 лет, если врачи подозревают у них заражение коронавирусом. Для этого нужно взять чере нос мазок из носоглотки. Результат должен быть готов в течение 30 минут.

По данным счетчика Worldometers, с начала эпидемии в США заразились коронавирусом 11 695 711 человек, 254 255 заболевших умерли.