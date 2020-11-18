Верфь "Звезда" снова ищет поставщика комплектующих для ледокола "Лидер"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" (создается консорциумом во главе с НК "Роснефть") объявил запрос оферт на поставку отливок кронштейнов гребных валов с начальной (максимальной) ценой контракта 1,47 млрд рублей с НДС, следует из материалов сайта госзакупок.

Изделия необходимы для строительства головного атомного ледокола проекта "Лидер". Заказчиком судна является ФГУП "Атомфлот", с которым верфь "Звезда" 23 апреля подписала контракт.

В рамках запроса планируется закупить два внутренних и два наружных кронштейна гребного вала. Прием заявок на участие в конкурсной процедуре завершится 24 ноября, итоги закупки будут подведены 11 января 2021 года.

При этом ранее судоверфь объявляла аналогичные торги, но в начале ноября приняла решение их отменить. Причины не раскрывались.

Как сообщалось, в июле на верфи "Звезда" состоялась первая резка металла для строительства атомного ледокола проекта "Лидер". Головному судну присвоено имя "Россия". Мощность ледокола составит 120 МВт, что позволит преодолевать льды толщиной более 4 метров и обеспечит круглогодичные проводки в восточном районе Арктики.

Всего планируется построить три атомохода проекта "Лидер". Согласно планам дирекции Северного морского пути, в ледокольную группировку войдут три ледокола "Лидер": "Россия" в 2028 году и еще два перспективных в 2031 и 2035 годах.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 50 судов.