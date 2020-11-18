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Родственник экс-главы Дагестана Абдулатипова получил шесть лет колонии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы приговорил родственника бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова - Асхабали Абдулатипова к шести годам колонии со штрафом в 300 млн рублей за посредничество во взяточничестве, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

Кроме того, уточнили в суде, Абдулатипов на три года лишен права занимать определенные должности в госорганах.

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Другому фигуранту дела - бывшему главе Докузпаринского района Дагестана Абдурагиму Алискерову - суд назначил семь лет колонии со штрафом в 300 млн руб. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Согласно приговору, Алискеров признан виновным в даче взятки в особо крупном размере, Абдулатипов - в посредничестве особо крупному взяточничеству.

Следствие установило, что Алискеров передал 20 млн руб. за назначение его на должность главы района. При этом, как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, требовали у него в два раза больше - 40 млн рублей. Взяткополучателем, по информации СМИ, выступал депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов - брат Рамазана Абдулатипова.

Асхабали Абдулатипов

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