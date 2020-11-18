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Зампреда правительства Ульяновской области уволили из-за полета на частном самолете

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил заместителя председателя правительства региона - министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семёнкина после истории с использованием частного самолета для полета за рубеж.

Министр уволен "в связи с утратой доверия", сообщается на сайте правительства области в среду.

Ранее местные СМИ писали, что зампред Семёнкин и глава администрации Чердаклинского района области Мария Шпак использовали частный самолет для совместного зарубежного отдыха в конце октября - начале ноября.

Они были отстранены от своих должностей на время служебной проверки. В пресс-службе губернатора Ульяновской области "Интерфаксу" уточнили, что в настоящий момент глава администрации Чердаклинского района уволилась с занимаемой должности.

В свою очередь прокуратура Ульяновской области организовала проверку по данному факту.

Сергей Морозов Ульяновская область Михаил Семенкин Мария Шпак

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