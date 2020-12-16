Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

Экс-министр оспорил в суде увольнение из правительства Ульяновской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Михаил Семёнкин, который был уволен с должности вице-премьера - министра агропромышленного комплекса Ульяновской области, оспорил отставку в суде. Сообщение о его иске о восстановлении на госслужбе появилось в картотеке Ленинского районного суда Ульяновска.

Ответчиком по делу указано региональное правительство. Суд начнет рассматривать иск 22 декабря.

Губернатор Сергей Морозов 18 ноября уволил Семёнкина с формулировкой "в связи с утратой доверия" после проверки. Поводом для служебной проверки стали публикации о том, что вице-премьер глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак вместе летали на отдых за границу на частном самолете. На время проверки обоих отстранили от должностей. Шпак уволилась еще до отставки Семёнкина.

Сергей Морозов Ульяновская область Михаил Семёнкин Мария Шпак Ленинский суд Ульяновск

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбления

Госдума ввела штрафы до 1,5 млн руб. за интернет-пропаганду наркотиков

Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ

Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ

Уголовная ответственность за клевету коснется авторов телеграм-каналов

В Думу внесли поправки о единой базе медосмотров поваров и учителей

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете

В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете

Смольный сообщил, что не продлевал зимние каникулы для школьников

Пандемия коронавируса

Крым зафиксировал десятый за декабрь антирекорд по COVID-приросту

Крым зафиксировал десятый за декабрь антирекорд по COVID-приросту

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');