Экс-министр оспорил в суде увольнение из правительства Ульяновской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Михаил Семёнкин, который был уволен с должности вице-премьера - министра агропромышленного комплекса Ульяновской области, оспорил отставку в суде. Сообщение о его иске о восстановлении на госслужбе появилось в картотеке Ленинского районного суда Ульяновска.

Ответчиком по делу указано региональное правительство. Суд начнет рассматривать иск 22 декабря.

Губернатор Сергей Морозов 18 ноября уволил Семёнкина с формулировкой "в связи с утратой доверия" после проверки. Поводом для служебной проверки стали публикации о том, что вице-премьер глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак вместе летали на отдых за границу на частном самолете. На время проверки обоих отстранили от должностей. Шпак уволилась еще до отставки Семёнкина.