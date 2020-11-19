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Доллар подорожал на 11,5 копейки

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Утром в четверг рубль слегка дешевеет к доллару и евро на "Московской бирже" вслед за развернувшимися вниз котировками нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,10-76,24 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 11,5 копейки, до 76,175 рубля. Евро подорожал на 8,75 копейки, до 90,27 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 10,3 копейки к уровню закрытия среды, до 82,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,82 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,86 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов четверга является следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе негативной динамики нефтяных котировок.

Цены на нефть опускаются в четверг на опасениях снижения спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру и на новом витке карантинных мер в США.

К 10:01 по Москве янваарские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,32%, до $44,2 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,6% на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи и торговались у $41,57 за баррель.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение. В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 тыс.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся ранее на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится. При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.

Московская биржа США ОПЕК Brent WTI коронавирус Нью-Йорк

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