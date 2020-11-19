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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
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В России поставлены новые антирекорды по статистике коронавируса

В России поставлены новые антирекорды по статистике коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 23 610 случаев, что является максимальным за весь период пандемии, так же как и 463 подтвержденных летальных исходов, при этом зафиксировано рекордное количество выписанных по выздоровлению - 25 573, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 610 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 6 078 (25,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне число новых случаев COVID-19 в РФ составляло 20 985, и за сутки количество выявлений увеличилось более чем на 2,5 тыс.

Продолжает также расти количество подтвержденных летальных исходов: 18 ноября их было 456, в четверг - 463.

Пандемия коронавируса

Вместе с тем второй день подряд регистрируется рост выздоровевших: в среду по выздоровлению были выписано 25 179 человек, в четверг - 25 573. Количество выписанных за сутки пациентов почти на две тысячи больше, чем число выявленных новых случаев.

В Москве по-прежнему наблюдаются наиболее высокие показатели: 6 438 новых случаев коронавируса, 73 смерти и также рекордное за осень число выписанных: 5 782.

По данным оперштаба, нарастающим итогом в России за весь период зарегистрировано 2 015 608 случаев коронавирусной инфекции, 34 850 умерших и 1 526 656 выписанных.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 454 102.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в четверг, в России нарастающим итогом проведено более 70,6 млн тестов на COVID-19, из них 577 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 468 746 человек.

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