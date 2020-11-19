Почти 1,5 тыс. человек госпитализировано с COVID-19 в Москве за сутки

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в столице госпитализировано 1 467 пациентов с коронавирусом, сообщил оперштаб по контролю за COVID-19 в Москве в четверг.

Сутками ранее в столице были госпитализированы 1 351 инфицированный. "На ИВЛ в больницах Москвы находятся 410 человек", - говорится в сообщении.

При этом за сутки в столице выявлено 6 438 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 533 068.

По данным оперштаба, за сутки от коронавируса вылечились 5 782 пациента, общее число выздоровевших выросло до 388 416.

В среду, 18 ноября, вечером сообщалось о смерти 73 пациентов с COVID-19, число жертв инфекции в столице достигло 8 082.