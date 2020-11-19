РКН объяснил законопроект против цензуры российских СМИ защитой прав граждан на информацию

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные интернет-компании при работе в России и предоставлении сервисов гражданам РФ не должны подменять своими правилами российские законы, закон об ограничении доступа за цензуру IT-гигантов защитит право на свободу информации в нашей стране, заявляют в пресс-службе Роскомнадзора.

"Российское право не может и не должно подменяться на территории страны правилами интернет-компаний. Правила интернет-компаний, предоставляющих нашим гражданам те или иные сервисы в сети Интернет, равно как и сама их деятельность, должны быть приведены этими компаниями в полное соответствие с российским законодательством", - говорится в сообщении РКН, поступившем в "Интерфакс".

Там отметили, что в 2020 году выявлено 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний.

Группа депутатов и сенаторов утром в четверг внесла в Государственную Думу законопроект, который предусматривает санкции вплоть до полной блокировки в отношении интернет-порталов за ограничение доступа к материалам российских СМИ и за нарушение права на свободу информации на русском языке. Под действие нового закона могут попасть Facebook, Twitter и YouTube.