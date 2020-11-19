Идея блокировать YouTube и Facebook за цензуру напомнила главе СЖР борьбу с Telegram

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Закон об ответных мерах вплоть до полной блокировки в отношении интернет-ресурсов за ограничение доступа к материалам российских СМИ может побудить эти корпорации к переговорам, полагает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Насчет блокировки я как-то сомневаюсь, но я не специалист в интернет-технологиях, тем не менее вспоминается попытка блокировки Telegram, а сейчас и у Роскомнадзора есть свой телеграм-канал", - сказал Соловьев "Интерфаксу".

"Я думаю, что такая попытка может быть удачной, так как они все понимают и там, где им необходимо, где это касается их заработка и бизнеса, они идут на уступки, идут на общение, как, например, это происходит в Китае. Ведь некоторые ресурсы Китай блокирует, а некоторым разрешает работать", - отметил он.

Соловьев обратил внимание, что не призывает копировать китайскую модель регулирования интернета и возводить "Великий китайский файервол". Он отметил, что в данном случае именно интернет-гиганты "работают против свободы слова и распространения информации, которая им не нравится".

"Мы исключительно за то, чтобы любая информация, если она не запрещена законом, могла быть доступна читателям, зрителям и слушателям", - заверил глава СЖР.

По его словам, в комиссии по свободе слова и правам журналистов Совета при президенте по правам человека проанализировали тему цензуры интернет-гигантов и пришли к выводу, что "не только в России, а во многих странах мира: в европейских странах, в Азии, Латинской Америке, где угодно, - интернет-гиганты типа YouTube или Facebook по собственному усмотрению блокируют контент, не объясняя, почему они это делают".

"При том, что они работают с территории США, где одним из самых святых постулатов является Первая поправка к Конституции о свободе слова, тем не менее во многих странах мира, в том числе и в России, эти интернет-гиганты откровенно свободу слова нарушают, а во многих случаях, например, в России это было заметно, что они занимаются откровенной политической цензурой, когда, например, они блокировали выступление президента России или блокировали те ресурсы, которые критикуют ситуацию с выборами, например, на Западе",- сказал Соловьев.

Для борьбы с этими мерами, по его словам, высказывалось предложение размещать контент не только, например, на YouTube, но и на российских ресурсах.

"Второй вариант -это то, о чем идет речь: замедление работы интернет-гигантов в России, замедление трафика в случае, если, действительно, они не будут идти на договоренности по поводу своих ограничений. Потому что для них, наверное, это тоже достаточна уязвимая вещь, их аудитория в России огромная, хотя в сравнении с мировой аудиторией и не такая большая", - считает Соловьев.

19 ноября сенатор Алексей Пушков и шесть депутатов Госдумы, в том числе Антон Горелкин и Сергей Боярский, внесли в Думу законопроект о санкциях для интернет-порталов за ограничение доступа к материалам российских СМИ и за нарушение права на свободу информации на русском языке. Под действие нового закона могут попасть Facebook, Twitter и YouTube.

Роскомнадзор назвал целью этой инициативы защиту прав граждан на информацию. В ведомстве считают, что иностранные интернет-компании при работе в России и предоставлении сервисов российским гражданам не должны подменять своими правилами российские законы.

Роскомнадзор пытался весной 2018 года заблокировать мессенджер Telegram по решению Таганского суда Москвы. Сервис был наказан за с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Из-за попыток блокировки Telegram страдали сторонние интернет-ресурсы.

В июне 2020 года этого года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой отказался ограничивать доступ к мессенджеру после того, как создатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности бороться с терроризмом. 13 ноября Роскомнадзор завел собственный телеграм-канал.