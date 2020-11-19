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Здание мэрии Якутска перед продажей оценили в 560 млн рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Якутии одно из агентств недвижимости приблизительно оценило здание мэрии Якутска в 560 млн рублей с учетом того, что в центре города квадратный метр коммерческой недвижимости стоит в среднем 110 000 рублей.

В агентстве считают, что здание подошло бы бизнес-центру, IT-коворкингу или гостинице.

Днем ранее мэр столицы Сардана Авксентьева объявила, что здание начали готовить к продаже. Она считает, что чиновникам не обязательно занимать дорогую недвижимость в центре Якутска, содержание которого стоит 32 млн рублей в год.

Мэрию предполагается перевести в более дешевое здание, организованное по принципу open space. Сначала будет продано главное здание горадминистрациии на проспекте Ленина, позднее, возможно, продадут помещения мэрии в зданиях на улицах Октябрьская и Гоголя.

Якутск Якутия Сардана Авксентьева

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