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Митрополит Казанский и Татарстанский умер от коронавируса

Митрополит Казанский и Татарстанский умер от коронавируса
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - От осложнений, вызванных коронавирусом, в пятницу скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, сообщается на сайте республиканской митрополии.

Ему было 73 года. В разные годы он служил в зарубежных епархиях и миссиях Русской православной церкви - на Святой Земле, в Аргентине, в Египте.

Во время противостояния в 1993 году в Москве активно участвовал в переговорах конфликтующих сторон, в том числе приезжал в осаждённый Верховный совет России и просил депутатов направить делегацию для переговоров с представителями Бориса Ельцина.

С 1993 года по 1999 год был заместителем митрополита Кирилла (нынешнего патриарха) в бытность его главой синодального Отдела внешних церковных связей.

В качестве епископа служил в Магадане, затем на Северном Кавказе, где проводил массовые крещения жителей Северной Осетии (всего были крещены несколько десятков тысяч человек), основал первый в послереволюционной Осетии женский монастырь и восстановил несколько обителей в Ставропольском крае. Во время военных действий в Южной Осетии в августе 2008 года по указу архиепископа Феофана Богоявленский Аланский женский монастырь в Северной Осетии открыл реабилитационный центр для пострадавших детей.

Позже стал Челябинским архиепископом, затем Симбирский митрополитом, а 13 июля 2015 года был назначен митрополитом Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии.

митрополит Феофан Татарстан коронавирус

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