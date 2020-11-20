Скончался патриарх Сербской православной церкви Ириней

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Сербский Ириней скончался в возрасте 90 лет вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом COVID-19, информирует в пятницу сербский телерадиоканал РТС.

Он находился на лечении в специализированном госпитале "Карабурма" с 4 ноября, когда в ходе планового тестирования у него подтвердилось заражение.

Информацию о смерти главы Сербской православной церкви также подтвердил и президент страны Александр Вучич. "Для меня было честью быть знакомым с вами. Такие люди, как вы, никогда не уходят", - написал Вучич в пятницу на своей странице в инстаграме, приложив к посту черно-белое фото патриарха.

Накануне, 19 ноября, поступило сообщение об ухудшении состояния его здоровья. Он был подключен к аппарату ИВЛ.

Патриарх Ириней (Гаврилович) родился 28 августа 1930 года в селе Видова, в крещении получил имя Мирослав. В 1951 году окончил духовную семинарию в Призрене. Затем окончил богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета. По окончании университета служил в армии.

В октябре 1959 года принял монашеский постриг. В мае 1974 года избран викарным епископом патриарха Сербского.

22 января 2010 года в Белграде, в первый день работы Архиерейского Собора Сербской церкви, был избран новым патриархом.