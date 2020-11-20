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В Подмосковье 90% детей с COVID-19 переболели им в легкой форме

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 8 тыс. случаев заболевания коронавирусом среди детей выявили в Московской области с начала пандемии, из них 90% перенесли COVID-19 в легкой и бессимптомной формах, госпитализация им не потребовалась, сообщила в пятницу замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

Как заявила Лазарева в ходе пленарной сессии на первом съезде детских врачей Подмосковья, оставшиеся 10% заболевших COVID-19 проходили лечение в стационарах. Тяжелое течение коронавирусной инфекции наблюдалось у 1% юных жителей региона.

Согласно справке к докладу Лазаревой, смертельных случаев среди заболевших COVID-19 детей в Подмосковье не было зафиксировано. Всего в регионе заболело 8 034 ребенка. Из них более 45% - старше 10 лет, еще 38% - от 3 до 10 лет, остальные - младше 3 лет.

Лазарева в ходе выступления также сообщила, что для больных COVID-19 детей в области развернули 242 койки в 18 медучреждениях, в настоящий момент занято 48% "коронавирусных" коек.

Хроника 09 января – 20 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Светлана Лазарева Подмосковье Коронавирус

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