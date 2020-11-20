Гендиректор "Массандры" уйдет с должности

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Янина Павленко в пятницу оставит должность гендиректора производственно-аграрного объединения "Массандра" (старейший и крупнейший винзавод Крыма), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Павленко подтвердила уход с должности у себя в фейсбуке. Она руководила предприятием с 2015 года.

По словам источника "Интерфакса", до назначения нового гендиректора исполнять его обязанности будет кто-то из заместителей Павленко.

20 ноября депутаты горсовета Ялты в пятницу согласовали назначение Павленко на должность первого заместителя главы администрации города.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил Павленко принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации курорта. Она согласилась.

Последний сити-менеджер Ялты Иван Имгрунт умер, заразившись коронавирусом.

Павленко 44 года. В 2005-2015 году она была гендиректором завода шампанских вин "Новый Свет" (крымское предприятие продано структуре банка "Россия" в конце 2017 года за 1,5 млрд рублей), с 2014 - председатель совета ассоциации виноградарей и виноделов "Крымское бюро винограда и вина", с февраля 2015 - возглавляла "Массандру".

Правительство Крыма акционировало "Массандру" нынешней осенью: государственное унитарное предприятие преобразовали в АО. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 1 октября.

Депутаты парламента Крыма в середине октября поддержали предложенный Аксеновым проект постановления о включении 100% акций "Массандры" в прогнозный план приватизации имущества в 2020 году. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на аукцион 100% акций "Массандры" с начальной ценой 5,3 млрд рублей. Аукцион назначен на 14 декабря. Сейчас 100% акций АО - у Минимущества Крыма.

Князь Лев Голицын заложил первый в Российской империи подземный винный завод тоннельного типа для производства столовых и десертных вин, стоимость строительства - 1 млн царских рублей. Строительство начали в 1894 году в лично им выбранном месте с хорошим микроклиматом, на склоне горы, в местечке под названием Массандра на юге Крыма. Сейчас "Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств - филиалов. У предприятия порядка 11 тыс. га земли, в частности, около 4 тыс. га заняты виноградниками, они тянутся на 180 км от Фороса до Судака. Земля находится в аренде.