Власти Крыма выставили на аукцион винзавод "Массандра"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на аукцион 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" (старейший и крупнейший винзавод республики Крым) с начальной ценой 5,3 млрд рублей.

Как говорится в материалах "Единой электронной торговой площадки", к продаже предлагаются 3 млрд 575 млн 899 тыс. 662 обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Сейчас 100% акций АО – у Минимущества Крыма.

Шаг аукциона составляет 26,5 млн рублей (0,5% начальной цены продажи). Аукцион назначен на 14 декабря. Заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 мск 8 декабря.

Как сообщалось, депутаты парламента Крыма в середине октября поддержали предложенный главой республики Сергеем Аксеновым проект постановления о включении 100% акций "Массандры" в прогнозный план приватизации имущества в 2020 году.

Согласно утвержденному документу, уставный капитал "Массандры" составляет 3 млрд 575 млн 899,66 тыс. рублей.

Стартовую цену продажи завода определит независимый оценщик, нанятый Минимущества Крыма, заявлял заместитель министра сельского хозяйства республики Сергей Петелин.

Вопрос продажи крупнейшего винзавода Крыма начали обсуждать больше полутора лет назад. "Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается. (. . .) Предприятие требует модернизации, поэтому абсолютно убежден, что (. . .) будет принято решение о включении в план приватизации", - говорил спикер парламента региона Владимир Константинов еще в феврале 2019 года.

Власти Крыма акционировали "Массандру" осенью 2020 года: государственное унитарное предприятие преобразовали в акционерное общество. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 1 октября.

Гендиректор "Массандры" Янина Павленко сообщала после акционирования предприятия в интервью агентству "Крыминформ": "Массандра" оставалась последним винодельческим предприятием в форме ГУПа. Фактически преобразование предприятия - это приведение к нормам российского законодательства. Прежняя форма создавала нам определенные сложности на рынке алкогольной продукции. Ранее нам приходилось каждую свою коммерческую сделку согласовывать с чиновниками, что затягивало многие процессы и делало "Массандру" неравным игроком на стремительно развивающемся, а порой беспощадном рынке".

Гендиректор завода назвала основной задачей предприятия в ближайшем будущем возможность привлекать инвестиции.

Павленко утверждала также, что "эталонные вина" из энотеки "Массандры" (коллекция завода - крупнейшая в мире, в 1988 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса, - насчитывает более 1 млн бутылок) останутся навсегда "достоянием Российского государства и российского общества", независимо от того, "как будет меняться форма собственности предприятия".

На винзаводе в скором времени может смениться гендиректор. Аксенов предложил Павленко принять участие в конкурсе на пост главы администрации Ялты (пост освободился после смерти сити-менеджера Ивана Имгрунта), она согласилась побороться за эту должность.

Как сообщалось, "Массандра" в 2020 году сократила урожай винограда почти на 17% по сравнению с предыдущим годом - до 14 тыс. тонн из-за засухи. На фоне пандемии коронавируса винзавод, как было заявлено, попытается "хоть немного приблизиться к прошлогодним показателям" производства, когда выпустил рекордные для себя 19,4 млн бутылок вина.

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что "Массандру" могут купить структуры банка "Россия". "Интерфакс" направил запрос в банк "Россия" по поводу этой информации, но ответа пока не получил. Несколько лет назад компания, связанная с этим финучреждением, купила известный завод шампанских вин "Новый Свет" в Крыму.

Князь Лев Голицын заложил первый в Российской империи подземный винный завод тоннельного типа для производства столовых и десертных вин, стоимость строительства - 1 млн царских рублей. Строительство начали в 1894 году в лично им выбранном месте с хорошим микроклиматом, на склоне горы, в местечке под названием Массандра.

Сейчас "Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств - филиалов. У предприятия порядка 11 тыс. га земли, в частности, около 4 тыс. га заняты виноградниками, они тянутся на 180 км от Фороса до Судака.