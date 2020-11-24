Бывший директор "Массандры" будет и.о. сити-менеджера Ялты

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Ялтинского городского совета на заседании во вторник временно возложили обязанности главы городской администрации на Янину Павленко, которая в пятницу оставила пост гендиректора производственно-аграрного объединения "Массандра" и стала первым заместителем сити-менеджера курорта.

"Павленко будет временно исполнять полномочия главы администрации Ялты, соответствующее решение принято сегодня депутатами", - сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

Конкурс на замещение должности главы администрации назначен на 22 декабря.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил Павленко принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации курорта, которая стала вакантной после смерти Ивана Имгрунта из-за болезни. Позднее Павленко написала в соцсетях, что принимает это предложение.

Павленко 44 года. В 2005-2015 году она была гендиректором завода шампанских вин "Новый Свет" (крымское предприятие продано структуре банка "Россия" в конце 2017 года за 1,5 млрд рублей), с 2014 - председатель совета ассоциации виноградарей и виноделов "Крымское бюро винограда и вина", с февраля 2015 возглавляла "Массандру", которую власти Крыма акционировали и выставили акции на аукцион.