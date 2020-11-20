Уровень киберпреступности в РФ вырос с начала года на 75,1%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России в январе-октябре текущего года зафиксировали на 75,1% больше противоправных деяний, совершенных с использованием высоких технологий, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она подчеркнула, что на этом фоне отмечается снижение числа квартирных краж на 22,2%, число разбоев сократилось на 21,3%, грабежей - на 14,6%. С января по октябрь ведомством зафиксировано снижение на 8,1% числа преступлений в семьях и на бытовой почве: на 15,8% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 11,4% - средней тяжести и на 7,1% - легкого вреда здоровью.

По словам официального представителя МВД, отмечается сокращение на 10% числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. "За 10 месяцев 2020 года с использованием оружия совершено на 8,7% меньше противоправных деяний, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнула представитель министерства.

Кроме того, согласно данным МВД, в России с начала года зафиксировано снижение криминальной активности мигрантов. "В январе-октябре этого года число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, уменьшилось на 1,8%. Количество преступных посягательств в отношении них сократилось на 4,7%", - сказала Волк.