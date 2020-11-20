Число жертв отравления антисептиком в Якутии достигло пяти человек

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Умер еще один пострадавший от отравления антисептиком в Якутии, таким образом, количество жертв отравления увеличилось до пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"В реанимации скончался 28-летний мужчина", - сказали в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что в ведомстве пока не располагают данными о том, что именно употребляли пострадавшие.

"Есть сведения только, что это была спиртосодержащая жидкость, но что именно, следствию еще предстоит установить", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что девять человек отравились в Якутии, по предварительной версии, выпив антисептик, трое из них скончались сразу, остальные были доставлены в больницу, где умерло еще двое. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).