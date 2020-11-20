Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Число жертв отравления антисептиком в Якутии достигло пяти человек

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Умер еще один пострадавший от отравления антисептиком в Якутии, таким образом, количество жертв отравления увеличилось до пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"В реанимации скончался 28-летний мужчина", - сказали в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что в ведомстве пока не располагают данными о том, что именно употребляли пострадавшие.

"Есть сведения только, что это была спиртосодержащая жидкость, но что именно, следствию еще предстоит установить", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что девять человек отравились в Якутии, по предварительной версии, выпив антисептик, трое из них скончались сразу, остальные были доставлены в больницу, где умерло еще двое. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Якутия СКР

Новости

Депутат Госдумы связал рост аварийности с улучшением качества дорог

Пандемия коронавируса

Итоговое сочинение для выпускников перенесли с декабря на апрель

Итоговое сочинение для выпускников перенесли с декабря на апрель
Пандемия коронавируса

Антитела выявлены у 100% добровольцев, привитых вакциной "Вектора"

Пандемия коронавируса

В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки

В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя

В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя

Денис Буцаев может снова возглавить Российский экологический оператор

Митрополит Казанский и Татарстанский умер от коронавируса

Митрополит Казанский и Татарстанский умер от коронавируса

Совладелец Локо-банка Михаил Рабинович купил 17,4% FESCO

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Россиянин приговорен к 13 годам колонии за госизмену в пользу США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');