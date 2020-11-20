Шестой человек скончался от отравления антисептиком в Якутии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Еще один пострадавший от отравления антисептиком скончался в больнице в Якутии, число жертв достигло шести человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского Минздрава в пятницу.

Состояние остальных отравившихся остается тяжелым.

Ранее сообщалось, что девять человек отравились в Якутии, по предварительной версии, выпив антисептик. Трое из них скончались сразу, остальные были госпитализированы в районную больницу. Двое умерли на больничной койке. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).