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Водители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку с 1 января

Водители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку с 1 января
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Со следующего года водители смогут сами собирать автоаптечку, сообщил Минздрав России.

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"С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России", - говорится в сообщении Минздрава в субботу.

При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, можно будет продавать и использовать до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

"Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости", - говорится в сообщении.

Согласно приказу Минздрава от 9 ноября, утвержден новый состав автомобильной аптечки. В ней теперь должны быть две одноразовые маски, количество пар перчаток увеличено до двух. Из состава аптечки также убрали бинты малых размеров (5м х 5см и 5м х 7см). Взамен добавлена дополнительная упаковка стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров.

Минздрав России

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