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Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки для авто

Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки для авто
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минздрав России предлагает изменить комплектацию аптечки для автомобиля, добавив в нее медицинские маски и еще одну пару перчаток, а также убрав слишком маленькие бинты. Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

В состав аптечки предлагается добавить две маски медицинские нестерильные трехслойные из нетканого материала с резинками или с завязками, говорится в документе Минздрава России. Отмечается, что маски могут пригодиться, в частности, для оказания первой помощи.

Также предлагается увеличить в аптечке количество перчаток "до двух пар, так как перчатки являются эффективным средством для снижения риска заражения человека, оказывающего помощь, инфекционными заболеваниями, передающимися через биологические жидкости".

Из состава аптечки предлагается убрать бинты малых размеров (5м х 5см и 5м х 7см) в связи тем, "что применение бинтов этого размера при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла, поскольку они используются при незначительных повреждениях, избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи".

Взамен удаленных перевязочных средств в аптечку добавлена дополнительная упаковка стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров.

В составе аптечки рулонный лейкопластырь шириной в сантиметр в проекте документа заменен на двухсантиметровый и более длинный - "такая ширина позволяет более эффективно закреплять повязки".

Минздрав России

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