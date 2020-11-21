Очаг COVID-19 выявили в интернате для детей-инвалидов под Пермью

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Свыше двадцати пациентов Рудничного дома-интерната для детей-инвалидов в Кизеле (Пермский край) заразились коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава в субботу.

"Обследованы все пациенты интерната. Контактными признаны 53 ребенка, у 22 положительный мазок на COVID-19. Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок. Организована "красная зона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое детей госпитализированы. В учреждении проводят санэпидмероприятия.

Специалисты краевого Минздрава и Минсоцразвития определяют маршрутизацию заразившихся и контактных детей, оценивают проводимую терапию.

В Рудничном доме-интернате проживают дети с инвалидностью. На сайте учреждения сообщается, что в детдоме воспитываются пациенты в возрасте до 23 лет, все воспитанники имеют умственную отсталость (от умеренной до глубокой).