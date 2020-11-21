В России обновлены антирекорды по COVID-19

Коронавирус диагностирован еще у 24 822 человек, выздоровевших за сутки больше - 26 021 человек

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 822 случая в 85 регионах - это новый антирекорд, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Также зафиксированы рекорды по числу умерших и выписанных по выздоровлению: скончались 467 пациентов, выздоровел 26 021 человек. Число вылечившихся более чем на тысячу превышает количество выявленных новых случаев.

В Москве также поставлен новый антирекорд: коронавирус диагностирован у 7 168 человек. На аппаратах ИВЛ в больницах столицы находятся 419 человек. Умерли за сутки 74 пациента, выздоровели рекордные 6 080 человек. Ообщее число заболевших в городе составило 547 138 человек.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 064 тыс. 748 случаев коронавирусной инфекции, 35 778 умерших и 1 млн 577 тыс. 435 выписанных. Вылечились 451 535 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 2 476 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Санкт-Петербурге, 916 - в Московской области, 451 - в Нижегородской области, 378 - в Свердловской области, 359 - в Карелии, 334 - в Красноярском крае, 332 - в Архангельской области, 315 - в Воронежской области, 312 - в Ростовской области.

Кроме того, еще 307 зафиксированы в Хабаровском крае, 289 - в Пермском крае, по 275 - в Коми, Бурятии, 271 - в Забайкальском крае, 269 - в Иркутской области, 268 - в Мурманской области, 241 - в Саратовской области, 238 - в Волгоградской области, 236 - в Омской области, 231 - в Алтайском крае, 230 - в Ульяновской области, 228 - в Приморском крае, по 225 - в Крыму, Самарской области.

По 223 новых случая в Кировской области, Ставропольском крае, 218 - в Якутии, 213 - в Челябинской области, 207 - в Ханты-Мансийском АО, 202 - в Ленинградской области, по 199 - в Томской области, Ямало-Ненецком АО. 192 - в Тверской области, 190 - в Оренбургской области, 184 - в Ярославской области, 183 - в Новосибирской области, 181 - в Калининградской области, по 176 - в Хакасии, Вологодской области.

Также 175 случаев в Кемеровской области, 174 - в Краснодарском крае, 173 - в Тюменской области, 170 - в Новгородской области, 169 - в Псковской области, 167 - в Пензенской области, 163 - в Белгородской области, по 157 - в Удмуртии, Амурской области, 155 - в Курской области, 153 - в Ивановской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.