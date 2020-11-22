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Путин объяснил, почему РФ не поздравила никого с победой на выборах в США

Путин объяснил, почему РФ не поздравила никого с победой на выборах в США
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В том, что Россия пока никого не поздравила с победой на выборах президента в США, нет ничего, что бы могло лечь в основу дальнейшего разрушения отношений с этой страной, считает президент РФ Владимир Путин.

"Чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чистая формальная сторона дела", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1 (ВГТРК).

"Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену. Поэтому здесь нет никаких для нас проблем", - добавил он.

Он заметил, что российская сторона готова работать с любым президентом, которого выберет американский народ.

"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие - должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом. Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет", - сказал Путин.

"И хочу вас заверить - здесь нет никакой подоплеки - ни то, что нам кто-то нравится, кто-то не нравится - мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", - добавил глава государства.

Путина также спросили, не боится ли российская сторона испортить отношения с США таким молчанием, поскольку другие лидеры уже направили свои поздравления.

"Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные. Что касается других - тех, кто поздравляет, это дело каждого, все люди опытные, знающие, что и как они делают. В прошлой итерации, как вы помните, все поздравили госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп", - сказал президент РФ.

В США свои тонкости

Легитимность выборов в США должны определять сами американцы, заявил Путин. По его словам, "это - чрезвычайно важная вещь, потому что от этого зависит доверие народа той или иной страны к политическому руководству".

Всему миру очевидно, что в избирательной системе США есть проблемы, заявил он. "Нужно там что-то менять - не нужно - это не наше дело. Это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента, американского народа, если их устраивает - ну ради бога", - отметил президент.

"Мы всегда выступаем против вмешательства в наши внутренние дела. Собственно говоря, как делают те же американцы", - сказал Путин.

В качестве примера несовершенства избирательной системы в США он назвал систему подсчета голосов выборщиков в отдельных штатах. "Кандидат, который выигрывает в том или ином штате - он забирает голоса всех выборщиков. Ну, допустим, их 20. Выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей. Таким образом - и в истории США уже трижды, по-моему, это было, когда президент избирается бОльшим количеством выборщиков, а за ними стоит меньшее количество избирателей. Разве это демократично? На мой взгляд, вопрос очевидный", - сказал Путин.

"Ну, здесь я это говорю не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов. Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом: "мы к этому привыкли". Так практика сложилась", - добавил глава государства.

Кроме того, он обратил внимание на проблемы в работе наблюдателей на американских выборах. "Попробуйте там понаблюдать за выборами. Там ближе, чем на семь метров, а то и дальше, не пускают наблюдателей. Ну это тоже, так сложилась практика. А в некоторых местах, говорят, даже пугают прокурором. Тех, кто суется с проверками или с наблюдениями, там даже пугают возбуждением уголовного дела. Ну да, мы это видим, знаем, ну так сложилось, это их дело", - сказал Путин.

США Владимир Путин

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