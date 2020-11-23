"Ростелеком" приобрел 50,1% телекоммуникационной "дочки" "ЛУКОЙЛа"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" закрыло сделку по покупке 50,1% ООО "Лукойл-Информ" - телекоммуникационного бизнеса группы "ЛУКОЙЛ", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Сделка прошла через "дочку" "Ростелекома" - ПАО "Башинформсвязь". Стороны договорились о возможности реализации покупателем и продавцом опционов колл/пут на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Сумма вложений в контрольный пакет "Лукойл-Информа" не раскрывается. Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности "Лукойл-Информа" и составит не менее 2 млрд рублей.

В конце I квартала 2021 года "Ростелеком", как ожидается, представит обновленную стратегию, которая будет охватывать все направления деятельности оператора с учетом приобретенных им активов. В течение 2020 года госоператор приобретал различные активы, в частности, "Синтерра Медиа" и Tele2.

В 2019 году на телеком-рынке обсуждалась возможная продажа "Лукой-Информа" оператору "ЭР-Телеком", основным бенефициаром которой является Андрей Кузяев, ранее работавший в "ЛУКОЙЛе". Сам Кузяев эти слухи не комментировал.

В 2019 году выручка "Лукойл-Информ" составила 5,08 млрд руб., чистый убыток - 185 млн.

"Ростелеком" на 38,2% принадлежит государству, free float составляет 29,02%. Акционерами также являются АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2), ВТБ и ВЭБ.РФ.