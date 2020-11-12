"Ростелеком" купит телекоммуникационный бизнес "Лукойла"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" подписал обязывающее соглашение о покупке ООО "Лукойл-Информ", телекоммуникационного бизнеса группы "ЛУКОЙЛ", сообщил "Ростелеком".

Структура сделки предполагает приобретение 50,1% долей в момент заключения сделки, а также предусматривает возможность реализации покупателем и продавцом опционов колл/пут на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности "Лукойл-Информ" и составит не менее 2 млрд рублей.

"Лукойл-Информ" оказывает телекоммуникационные услуги и осуществляет IT-обеспечение всех предприятий "ЛУКОЙЛа" в РФ, включая геологоразведку, добычу, переработку, торговлю и сбыт. В течение следующих 5 лет "ЛУКОЙЛ" сохранит объем действующих договоров на телекоммуникационные и IT-услуги с продаваемым активом, отмечается в сообщении.

Для "Ростелекома" сделка обеспечит усиление позиций в сегменте B2B, обеспечит создание центра компетенций по цифровому развитию нефтегазового сервиса. Клиенты B2B принесли "Ростелекому" 34% выручки в III квартале 2020 года (46,97 млрд рублей, рост год к году составил 23%).

Также сделка позволит "Ростелекому" рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с "ЛУКОЙЛом", в том числе в области промышленного интернета.

Как говорится в сообщении нефтяной компании, продажа актива соответствует стратегии по оптимизации бизнес-процессов, сокращению непрофильной деятельности и переходу к услугам профессиональных участников рынка на основе аутсорсинга.

В конце октября "Ростелеком" объявил о покупке 100% "Синтерра Медиа" за 1,5 млрд рублей у группы МТТ. Оператор сообщал, что сделка усилит позиции компании в сегменте наземной доставки видеоконтента.

В начале 2020 года "Ростелеком" закрыл сделки по покупке DataLine и консолидации 100%Tele2.

В конце I квартала 2021 года "Ростелеком", как ожидается, представит обновленную стратегию, которая будет охватывать все направления деятельности оператора с учетом приобретенных им активов.

В 2019 году на телеком-рынке обсуждалась возможная продажа "Лукойл-Информа" оператору "ЭР-Телеком", основным бенефициаром которой является Андрей Кузяев, который ранее работал в "ЛУКОЙЛе". Сам Кузяев эти слухи не комментировал.

"Ростелеком" на 38,2% принадлежит государству, free float составляет 29,02%. Акционерами также являются АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное – у партнеров банка по инвестициям в Tele2), ВТБ и ВЭБ.РФ.