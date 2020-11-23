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Приложение "Помощник ОСАГО" расширило географию на всю страну

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мобильное приложение "Помощник ОСАГО" могут использовать юридические лица для оформления небольших ДТП без вызова представителей ГИБДД с 23 ноября, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). До этого использовать это приложение можно было только в случае, если оба собственника, попавших в ДТП, физические лица.

Одновременно расширяется география применения "Помощника ОСАГО" на всю страну. Запущенное с 1 ноября 2019 года приложение сначала работало в пяти пилотных регионах - в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Работа "Помощника ОСАГО" в рамках пилотного проекта была признана успешной.

Еще одной особенностью новой версии мобильного приложения следует считать возможность оформления электронных документов о ДТП даже при наличии разногласий у водителей. Прежде при наличии разногласий автомобилисты должны были заполнить совместное бумажное извещение об аварии, а приложением РСА можно было воспользоваться для фотофиксации самого происшествия.

"Помощник ОСАГО" был разработан РСА, Банком России и Минкомсвязи и стал первым "суперсервисом", поскольку в нем используются возможности государственных и ведомственных баз данных.

Использование приложения предполагает при оформлении извещения о ДТП задействование информации, которая поступает из личного кабинета водителя на портале госуслуг, а также из базы данных АИС ОСАГО РСА. На удаленное оформление дорожного происшествия уходит около 15 минут. Участникам остается только проверить правильность полученных данных и сделать фото с места аварии, следуя специальным подсказкам приложения. Одновременно водителям понадобится ввести иные данные, требуемые для составления извещения о ДТП.

Приложение "Помощник ОСАГО" "уже облегчило жизнь тысячам автомобилистов в пилотных регионах", прокомментировал выход новой версии приложения президент РСА Игорь Юргенс. Теперь оно "начнет работать на всей территории России и окажется доступно автовладельцам как раз тогда, когда задача сокращения количества визитов в офисы страховых компаний особенно актуальна из-за эпидемии COVID-19", подчеркнул Юргенс.

Порядок упрощенного оформления ДТП без вызова представителей дорожной полиции не может быть использован при серьезных автомобильных авариях, где есть пострадавшие.

Помощник ОСАГО РСА Игорь Юргенс

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