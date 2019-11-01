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С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП

Пока программа заработает только в Москве, МО, Петербурге, Ленобласти и Татарстане

С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
Архивное фото
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Программа стартует в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. Воспользоваться "Помощником" смогут около 100 млн пользователей, зарегистрированных на портале госуслуг.

При столкновении оформление протокола происходит на смартфоне одного из водителей - необходимо сфотографировать повреждения и заполнить поля в электронном извещении. Схему ДТП придется все же зарисовать на бумаге и сфотографировать. Второму водителю достаточно подтвердить или отклонить черновик извещения с внесением изменений на портале госуслуг, авторизация происходит на сгенерированном на экране первого водителя QR-кода. Данные участников аварии поступят автоматически из системы госуслуг и РСА.

Наличие снимков необязательно, однако в таком случае компенсация не может превышать 100 тысяч рублей. Фото повреждений повышает максимальную компенсацию до 400 тысяч рублей.

Приложение работает в тестовом режиме, запуск на территории всей страны планируется в 2021 году.

РСА ОСАГО

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