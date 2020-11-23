Сервис для оформления ДТП без полицейских заработал по всей России

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российские автомобилисты могут оформить ДТП без привлечения сотрудников полиции с помощью сервиса "Европротокол онлайн", который заработал на территории всей страны, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ журналистам в понедельник.

В Минцифры отмечают, что сервис работает через мобильное приложение "Помощник ОСАГО", интегрированное с Единым порталом госуслуг.

По данным пресс-службы, с помощью мобильного приложения можно оформить извещение о ДТП в электронном виде. Для этого мобильное приложение должно быть установлено на смартфоне одного из участников аварии.

"Для оформления ДТП участники должны заполнить данные на одном устройстве. Имеется возможность выбрать вариант оформления ДТП с фотофиксацией или без нее", - заявили в Минцифры. В ведомстве пояснили, что оформившие ДТП с фотофиксацией водители могут получить до 400 тыс. рублей, а при отказе от этой процедуры - до 100 тыс. рублей.

"Подписанная обоими участниками форма передается в базу Российского союза автостраховщиков (РСА), а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении оформления ДТП", - сообщили в Минцифры. После отправки извещения в страховую компанию, отмечают в пресс-службе, водители могут покинуть место аварии.

"Воспользоваться суперсервисом и использовать приложение могут участники ДТП, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, в случае если у них отсутствуют разногласия по обстоятельствам происшествия", - сказали в министерстве.

Кроме того, в Минцифры отметили, что с 2021 года ДТП можно будет оформить и через приложение "Госуслуги.Авто", которое будет запущено в ближайшее время. "Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет", - приводят в сообщении заявление замглавы Минцифры Андрея Черненко.

В министерстве напомнили, что сервис "Европротокол онлайн" был запущен в ноябре 2019 года в пяти пилотных регионах, в числе которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Татарстан.

В начале сентября исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев сообщил журналистам, что подключиться к приложению "Европротокола" и оформить электронное извещение о ДТП смогут не только физические лица, для которых сейчас это уже доступно, но и юридические лица.

Кроме того, Уфимцев заявил, что РСА ведет разработку специального модуля, объединяющего не только мобильное приложение по ОСАГО самого союза, но и мобильные приложения, разработанные коммерческими страховщиками. Новацией модуля станет возможность для страховщиков ОСАГО включать в него свои собственные приложения для урегулирования убытков. Модуль планируется запустить в декабре этого года.