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"Росатом" и "Ростех" сохранят в рамках оптимизации институтов развития

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В результате оптимизации системы институтов развития (ИР) сохранятся такие структуры как "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", Росавтодор и ДОМ.РФ, а АО "Курорты Северного Кавказа" будет превращено в корпорацию по туризму, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин.

"В новой структуре будут сохранены стратегически важные организации, нацеленные на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны. Это "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, "Российский экологический оператор", ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа", - заявил он в понедельник на совещании с вице-премьерами, где рассказал о реформе институтов развития.

"При этом акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" станет корпорацией по туризму", - добавил Мишустин. Он также рассказал, что функции восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты будут упразднены.

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Кроме того, по словам Мишустина, Фонд содействия реформированию ЖКХ и фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства будут объединены в единый фонд содействия реформированию ЖКХ.

"К Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований", - добавил глава правительства.

Он напомнил, что поручение об оптимизации ИР дал президент Владимир Путин, чтобы они могли в полной мере работать на достижение национальных целей развития.

"Мы проанализировали деятельность основных институтов развития. На сегодняшний день их 40. Все они создавались для решения конкретных задач: поддержки инноваций, малого и среднего предпринимательства, экспорта, регионального развития, жилищного развития, промышленности", - сказал он в связи с этим.

"От них требовались совершенно определенные действия, которые в свое время дали значимые результаты. Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов", - продолжил премьер.

По его словам, анализ правительства "показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития, отсутствует единый механизм управления, есть существенное пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями".

Михаил Мишустин Росатом Роскосмос Ростех ДОМ.РФ

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