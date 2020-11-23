"РусГидро" оценил ущерб от циклона в Приморье в 180 млн руб.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК, входит в группу "РусГидро") предварительно оценивает ущерб от прошедшего в Приморье циклона в 180 млн рублей, сообщил глава региона края Олег Кожемяко журналистам.

Глава региона подчеркнул, что это предварительные оценки "в силу того, что сейчас балансируются все системы жизнеобеспечения". Большая часть объектов, по его словам, по-прежнему запитана от резервных источников.

"Энергетики еще просчитают затраты, которые понадобятся для полного восстановления энергоснабжения. Для этого потребуется довольно длительное время. Я думаю, что суммы возрастут", - отметил Кожемяко.

В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня. Без электроэнергии остается часть жителей Владивостока и нескольких районов края. В домах многих жителей региона отсутствует водоснабжение и отопление. На данный момент циклон ушел из Приморья. Продолжаются восстановительные работы.