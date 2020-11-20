Аномальное обледенение, вызвавшее аварии в Приморье, не фиксировали 30 лет

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Аномальная погодная ситуация сложилась в Приморье, где накануне циклон принес ледяной дождь, вызвавший многочисленные сбои в работе транспорта и ЖКХ, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона со ссылкой на Примгидромет.

"Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев - до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет, отметил начальник Примгидромета Борис Кубай", - говорится в сообщении.

За последние сутки в отдельных муниципалитетах края выпало от 2,5 до 3 месячных норм осадков. Ситуацию ухудшает штормовой ветер.

По словам начальника Примгидромета, причиной возникновения аномальной погодной ситуации стала встреча двух воздушных масс, теплой и холодной, над территорией региона.

Прогнозируется, что в ближайшие сутки погода в крае может измениться, с появлением солнца установятся слабоположительные температуры, лед начнет таять.

Как сообщалось, в ночь на четверг на Приморье обрушился циклон. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении транспорта. Больше всего пострадали города Владивосток и Артем, здесь введен режим ЧС.

По данным властей края, около 150 тыс. человек в Приморье остаются без света, воды и тепла, планируется ввести региональный режим ЧС.