Мэр Владивостока вылечился от COVID-19 и вернулся к работе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Владивостока Олег Гуменюк, который ранее заразился коронавирусом, вылечился и вернулся к работе.

"Тест на ковид у меня отрицательный, а силы и здоровье полностью восстановлю на работе", - сообщается в понедельник в инстаграме мэра.

К посту прикреплено видео, на котором видно, что мэр проверил работу полевых кухонь, развернутых в пострадавшем от ледяного дождя во Владивостоке, где часть жителей до сих пор остается без света.

9 ноября стало известно, что у Гуменюка подтвердился коронавирус. Мэр находился на больничном, обязанности главы города исполняла первый заместитель главы администрации Владивостока Наталья Соколова.