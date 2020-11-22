Во Владивостоке около 60 тысяч человек остаются без света

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Около 60 тысяч жителей Владивостока остаются без света, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Приморского края.

"По данным ДРСК, сегодня к электроэнергии подключены 25 тысяч жителей краевого центра", - говорится в сообщении.

В обесточенных районах Владивостока развернуты полевые кухни, где горожанам бесплатно раздают горячее питание, питьевую воду и газовые баллоны. Развернуты пункты временного размещения, подключенные к электро- и водоснабжению детсады перешли на круглосуточный режим работы.

Как сообщалось, в ночь на четверг на Приморье обрушился циклон. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта.

В Приморском крае действует режим ЧС регионального уровня. Без электроэнергии остается часть жителей Владивостока и нескольких районов края. В домах многих жителей региона отсутствует водоснабжение и отопление.

На данный момент циклон ушел из Приморья. Продолжаются восстановительные работы. Ожидается, что они завершатся к четвергу.