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Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии

Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии
Виктор Зимин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался в возрасте 58 лет, сообщает пресс-служба правительства республики.

Как отмечается в сообщении, Зимин умер в понедельник, 23 ноября, в Москве, "после тяжелой и продолжительной болезни".

В свою очередь глава Аскизского района республики Абрек Челтыгмашев сообщил в инстаграме, что Зимин скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом. "Мои соболезнования семье и близким! Ужасная потеря для всей Хакасии", - написал он.

О том, что у Зимина выявили коронавирус, он сам сообщил в августе. Как написал бывший глава Хакасии в инстаграме, он заразился COVID-19 во время командировке на БАМе.

Зимин занимал пост главы Хакасии с 2009 по 2018 годы. После этого он перешел на работу в РЖД, на должность заместителя генерального директора компании - начальника Дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Хроника 09 января – 23 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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