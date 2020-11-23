Возможной причиной пожара в доходном доме Сариевых назван поджог

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Предварительной версией пожара в доходном доме Сариевых в центре Ростова-на-Дону стал поджог, заявила пресс-служба мэрии города со ссылкой на данные МЧС.

Четырехэтажное здание, признанное памятником архитектуры, тушили дольше шести часов. Тушение изнутри было осложнено тем, что в здании нет лестничных маршей и пролетов.

Сигнал о пожаре в пустующем здании поступил в МЧС вскоре после полуночи, в 6:38 открытое горение было ликвидировано.

Никто не пострадал. Из соседнего здания эвакуировали жильцов.

Здание в стиле модерн было построено в 1902 году по проекту Андрея Нидермейера для нахичеванских купцов Сариевых. Раньше на верхних этажах располагались квартиры, а внизу были торговые помещения. Долгое время в здании была библиотека имени Горького.