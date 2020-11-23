Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

Возможной причиной пожара в доходном доме Сариевых назван поджог

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Предварительной версией пожара в доходном доме Сариевых в центре Ростова-на-Дону стал поджог, заявила пресс-служба мэрии города со ссылкой на данные МЧС.

Четырехэтажное здание, признанное памятником архитектуры, тушили дольше шести часов. Тушение изнутри было осложнено тем, что в здании нет лестничных маршей и пролетов.

Сигнал о пожаре в пустующем здании поступил в МЧС вскоре после полуночи, в 6:38 открытое горение было ликвидировано.

Никто не пострадал. Из соседнего здания эвакуировали жильцов.

Здание в стиле модерн было построено в 1902 году по проекту Андрея Нидермейера для нахичеванских купцов Сариевых. Раньше на верхних этажах располагались квартиры, а внизу были торговые помещения. Долгое время в здании была библиотека имени Горького.

Ростов-на-Дону МЧС Андрей Нидермейер

Новости

Песков отказался комментировать перспективы нового назначения Чубайса

Песков отказался комментировать перспективы нового назначения Чубайса

Подросток в Волгограде открыл стрельбу с балкона

Москва уступила Колыме в рейтинге социального благополучия

Москва уступила Колыме в рейтинге социального благополучия

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков

В Петербурге конфликт в родительском чате закончился стрельбой

"Росатом" и "Ростех" сохранят в рамках оптимизации институтов развития

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 25 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено более 25 тыс. случаев заражения COVID-19

Российская венчурная компания передана в управление РФПИ

Задержан бывший прокурор Новосибирска

Пандемия коронавируса

Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии

Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');