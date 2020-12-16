Усадебный дом на Большой Ордынке признали памятником архитектуры

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Каменный особняк постройки середины XVIII века на Большой Ордынке получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия. Речь идет о доме по адресу Большая Ордынка, 19, строение 2, его занимает Музей морского флота.

В Мосгорнаследии особняк назвали классическим примером главного дома городской усадьбы.

Из архивных документов следует, что первым владельцем усадьбы был секретарь Сибирского приказа Климонтов, затем ее купил отставной поручик Пашков. Затем дом сменил еще несколько владельцев, а после революции был национализирован.

В доме сохранилась старая планировка и отдельные элементы декора интерьеров и лепнины, рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. По его словам, ткаже сохранилась характерная для XVIII века отделка стен подвала белым камне и большемерным кирпичом.

Присвоение охранного статуса означает, что здание не может быть снесено, а все работы в нем должны быть согласованы с городом. В предмет охраны вошли местоположение здания, его градостроительные характеристики, оформление фасадов, включая наличники, карниз, оформление оконных проемов и другое, а также декор интерьеров.