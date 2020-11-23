Три дома в центре Ростова-на-Дону остались без света и газа после пожара

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В центре Ростова-на-Дону три дома остаются без электричества и газоснабжения после пожара в доходном доме Сариевых, сообщили в мэрии.

"Свет и газ отключены в домах на Большой Садовой 92 и Шаумяна 83, также свет отключен на Шаумяна 110", - говорится в пресс-релизе. Коммуникации подключат после полной ликвидации пожара.

Пожар в доходном доме 1902 года постройки начался вскоре после полуночи. Ближе к 7 часам утра в МЧС сообщили, что ликвидировано открытое горение. Тушение изнутри усложнилось тем, что в доме нет лестничных маршей и пролетов. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали поджог.