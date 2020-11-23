Житель Кубани осужден на 4 года за призыв быть как "архангельский террорист"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края Валерия Клименченко к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима за публичные призывы к осуществлению терактов, сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что Клименченко в социальных сетях в ноябре 2018 года опубликовал текст с оправданием Михаила Жлобицкого, совершившего в октябре того же года теракт в приемной УФСБ по Архангельской области, и словами о необходимости подражать его действиям. Также Клименченко оскорблял представителей власти, в том числе сотрудника полиции.

Ему инкриминировались ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению терактов).

Утром 31 октября 2018 года 17-летний местный житель Михаил Жлобицкий взорвал бомбу в здании УФСБ в Архангельске. Пострадали три сотрудника ведомства, сам молодой человек погиб. За несколько минут до взрыва в телеграме в открытом чате появилось сообщение о нападении. Дело о произошедшем расследовалось как теракт.